СКР и ФСБ проверят следователей по делу Merlion

Следственный комитет и ФСБ 1 сентября провели обыски в столичном управлении СКР. Обыски прошли у следователей, которые выпустили из СИЗО совладельцев IT-интегратора Merlion, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Совладельцев IT-интегратора подозревали в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко и поджоге его дома. После нескольких обращений Симоненко, жаловавшегося на необъективность следствия, дело передали в центральный аппарат СКР. Симоненко предположил, что новые действия вызваны рапортом первого следователя по делу Merlion, майора юстиции Алексея Неснова. В 2020 году он возбудил уголовное дело о покушении и поджоге. По делу были задержаны, а потом и арестованы совладельцы Merlion Олег Карчев, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и начальник службы безопасности компании Борис Левин.

По первоначальной версии следствия, после конфликта акционеров Merlion с Симоненко (он утверждает, что ему не заплатили $4,5 млн за уход из компании) Левин якобы нанял двух исполнителей, которые забросали дом топ-менеджера в подмосковном Красногорске бутылками с зажигательной смесью. Огонь удалось быстро потушить, жертв и пострадавших при пожаре не было.

После того как у Неснова забрали дело, он пожаловался главе СКР на угрозы, объяснив последующее освобождение фигурантов из СИЗО взятками, якобы полученными новыми участниками расследования. Уголовное преследование Абрамова и Мангутова прекратили, а Карчев и Левин находятся под запретом определенных действий и домашним арестом. Сам же следователь Неснов покинул страну.

Адвокаты обвиняемых отказались от комментариев. Ранее они неоднократно заявляли, что их оговорил Вячеслав Симоненко, а также якобы подкупленный им поджигатель. Сам же поджог, по версии защиты, являлся инсценировкой: благодаря уголовному преследованию совладельцев Merlion потерпевший рассчитывал получить от них солидные выплаты.