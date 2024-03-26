Суд в Москве арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Ранее арестовать Касимова требовал Следственный комитет России. По версии следователей, 32-летний Касимов сдавал квартиру одному из обвиняемых – Шамсидину Фаридуни. На суде Касимов сказал, что не знал о связи его квартирантов с терроризмом. Квартиру он сдавал через сервис "Авито".

Касимов – гражданин России. Родился он в Кыргызстане, живёт в Красногорске, у него трое детей. Вместе с братом владеет чайханой.

В ночь на понедельник, 25 марта, тот же суд арестовал четверых предполагаемых участников нападения на концертный зал. На следующий день под стражу были помещены ещё трое обвиняемых.

Среди них – Диловар Исломов, который, по версии следствия, был последним владельцем белого "Рено", который использовали нападавшие. По словам Исломова, он продал автомобиль брату своей жены и был шокирован, увидев машину в хронике с места теракта.

Вечером в пятницу, 22 марта, несколько людей в камуфляжной форме открыли в концертном зале на окраине Москвы (в административном отношении это подмосковный Красногорск) стрельбу из автоматов. Затем произошёл взрыв и начался сильный пожар. В результате теракта погибли, по последним данным, 139 человек, включая троих детей. Пострадали не менее 180 человек.

23 марта ФСБ доложила президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи со стрельбой в концертном зале. Четверых из них подозревают непосредственно в нападении. Они приехали к развлекательному центру на белом "Рено", а после убийства посетителей и начала пожара на этом же автомобиле уехали, и были задержаны в Брянской области. Остальные семь задержанных, как утверждают правоохранительные органы, могли иметь отношение к подготовке теракта.

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