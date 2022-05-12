Совет ООН поддержал расследование военных преступлений под Киевом

Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Речь идёт о разбирательстве случаев грубого нарушения прав человека и преступлениях в районах и населённых пунктах, оказавшихся под временным контролем российских сил.

"За" резолюцию на специальной сессии правозащитного Совета, созванной по запросу Киева, проголосовали представители 33-х государств. "Против" высказались Китай и Эритрея. 12 стран-членов воздержались.

В документе упоминаются случаи применения огнестрельного оружия, пыток, сексуального насилия и других жестоких действий, которые в Украине задокументировали представители ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет перед голосованием заявила, что в Киевской области Украины после ухода оттуда в первой половине апреля российских сил были найдены тысячи тел, и это может свидетельствовать о военных преступлениях. "Масштаб убийств, включая массовые казни в районах к северу от Киева, шокирует", - подчеркнула Бачелет.

Члены правозащитного Совета международной организации осудили причастных к жестоким событиям, а также потребовали предоставить доступ гуманитарных сотрудников к тем, кого с начала российского военного вторжения в феврале вывезли из Украины в Россию. Предположительно, значительная часть этих людей оказалась в России вопреки своей воли.

Российские власти утверждают, что их армия не атакует мирных граждан в Украине, а свидетельства массовых расправ и пыток, в том числе в Буче, Бородянке, Ирпене, называют постановкой с целью оправдать новые западные санкции против Москвы и сорвать переговоры о мире.