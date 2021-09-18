Список Навального против списка Собянина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Готов ли Кремль обрушить интернет из-за стратегии "Умного голосования"? Почему Google и Apple уступили Кремлю и удалили приложение "Навальный" из своих магазинов. Telegram также дал задний ход. Каким будет ответ команды политика, отбывающего срок во Владимирской колонии• Отберут ли коммунисты, "эсеры" и сторонники Жириновского конституционное большинство у "Единой России" в новой Государственной Думе? Появится ли в Охотном ряду пятая системная партия? Поможет ли несистемной оппозиции "Умное голосование"?• Новые аресты гражданских активистов в дни голосования. Следственный комитет объявил об уголовном деле по статье "склонение к массовым беспорядкам". По нему проходят как минимум 11 человек в семи регионах России. Станет ли эта история "Новым величием 2"?Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Виталием Шкляровым, с профессором Хабаровского государственного университета экономики и права Виталием Блажевичем, со специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким и с редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым. Репортаж Ивана Воронина.