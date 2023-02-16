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США критикуют Израиль за расширение поселений, но могут применить вето

Израильские поселения

Соединённые Штаты выразили несогласие с предложенной для рассмотрения в Совете безопасности ООН резолюцией о прекращении Израилем строительства новых поселений на оккупированной им территории.

В то же время, как отмечает France 24, Вашингтон продолжает критиковать Израиль по этому вопросу. За несколько дней до заседания Совета безопасности по израильско-палестинскому конфликту в вашингтонском бюро AFP был получен проект резолюции, в котором содержится требование "немедленного и полного прекращения работ на оккупированных палестинских землях".

Написанию этого проекта предшествовала почти единогласная критика со стороны крупнейших мировых держав, включая США. В центре критики находилось намерение крайне-правого правительства Израиля разрешить расширение жилищного строительства на Западном берегу.

Белый дом заявил в четверг, что "глубоко разочарован" решением израильских властей.

Одновременно, Государственный департамент США дал ясно понять, что Соединенные Штаты, обладающие правом вето в Совете Безопасности, не поддержат резолюцию. Проект документа, как сообщается, был инициирован Объединенными Арабскими Эмиратами, союзником США, отмечает агентство AFP.

США десятилетиями оберегали Израиль от резолюций в ООН, применяя право вето. Но в последние недели президентства Барака Обамы, Вашингтон занимал в Совете безопасности позицию "воздержавшегося" и одновременно призывал Израиль прекратить строительство новых поселений.

Администрация Байдена решила сохранить отношения с вновь вернувшимся на пост премьер-министра Биньямином Нетаньяху, даже если и продолжала критиковать его за решения о поселениях, отмечается в публикации на сайте France 24.

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