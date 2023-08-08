США направляют Украине партию военной помощи на 200 миллионов

Администрация президента США Джо Байдена решила направить Украине очередную партию оружия и боеприпасов на сумму 200 миллионов долларов. Как сообщает Reuters, официальное объявление об этом запланировано на вторник 8 августа. Средства для новой партии военных поставок появились в результате недавнего обнаружения "бухгалтерской ошибки". 6,2 миллиарда долларов были включены в отчетность как часть стоимости предыдущих партий оружия. Тогда стало известно, что бухгалтерия неправильно указала цену некоторых видов оружия.

В мае Пентагон признал, что в финансовой отчетности по ошибке была указана более высокая цена некоторых видов оружия, чем та, которая была ранее гарантирована.

Украина нуждается в оружии, которое должно быть отправлено из США в течение нескольких дней или недель, пишет Reuters. Это необходимо для успешного отражения российского вторжения. Бухгалтерская ошибка, отмечается в публикации, сыграла в пользу украинской стороны - теперь Киев получит больше военных грузов, чем ожидалось.

Начало использования обнаруженных средств имеет большое значение, отмечает Reuters. Эти 6 миллиардов входят в пакет объемом в 25 с половиной миллиардов долларов, ранее согласованный и одобренный законодателями. В случае особых обстоятельств президент имеет право без задержек срочно направить эти средства союзникам США.

25 июля 2023 года Государственный департамент США опубликовал пояснение о праве президента использовать фонд специальной военной помощи Украине при особых обстоятельствах (Use of Presidential Drawdown Authority for Military Assistance for Ukraine).