Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США обвинили четверых белорусов в авиапиратстве из-за посадки Ryanair

Самолет Ryanair после принудительно посадки в Минске 23 мая 2021 года

США обвинили четверых белорусских чиновников в воздушном пиратстве из-за посадки рейса Ryanair, на борту которого находился бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в мае прошлого года в Минске. Речь идет о главе "Белаэронавигации", его заместителе и двоих сотрудниках КГБ. В США им грозит тюремный срок до пожизненно заключения.

По данным американских властей, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту, и вынудили экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Это было сделано для того, чтобы задержать оппозиционного блогера Протасевича, говорится в пресс-релизе Минюста. Заключение было передано в федеральный суд Нью-Йорка.

После принудительной посадки Ryanair в аэропорту Минска, помимо Романа Протасевича, задержали его подругу Софию Сапегу.

Международная организация гражданской авиации провела расследование инцидента. Там пришли к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным.

  • Канал NEXTA активно освещал белорусские протестные акции в после президентских выборов в августе 2020 года. Сейчас против Протасевича и Сапеги возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
  • В июне прошлого года, после того как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.
  • Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье о "разжигании вражды". Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.
  • Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG