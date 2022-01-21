США обвинили четверых белорусов в авиапиратстве из-за посадки Ryanair

США обвинили четверых белорусских чиновников в воздушном пиратстве из-за посадки рейса Ryanair, на борту которого находился бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в мае прошлого года в Минске. Речь идет о главе "Белаэронавигации", его заместителе и двоих сотрудниках КГБ. В США им грозит тюремный срок до пожизненно заключения.
По данным американских властей, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту, и вынудили экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Это было сделано для того, чтобы задержать оппозиционного блогера Протасевича, говорится в пресс-релизе Минюста. Заключение было передано в федеральный суд Нью-Йорка.
После принудительной посадки Ryanair в аэропорту Минска, помимо Романа Протасевича, задержали его подругу Софию Сапегу.
Международная организация гражданской авиации провела расследование инцидента. Там пришли к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным.
- Канал NEXTA активно освещал белорусские протестные акции в после президентских выборов в августе 2020 года. Сейчас против Протасевича и Сапеги возбуждены уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
- В июне прошлого года, после того как по белорусскому телевидению несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.
- Сапеге предъявили окончательные обвинения по статье о "разжигании вражды". Россиянке грозит до шести лет лишения свободы.
- Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Минска были введены новые санкции.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.