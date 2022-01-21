США обвинили четверых белорусов в авиапиратстве из-за посадки Ryanair

США обвинили четверых белорусских чиновников в воздушном пиратстве из-за посадки рейса Ryanair, на борту которого находился бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в мае прошлого года в Минске. Речь идет о главе "Белаэронавигации", его заместителе и двоих сотрудниках КГБ. В США им грозит тюремный срок до пожизненно заключения.

По данным американских властей, обвиняемые сфабриковали сведения об угрозе взрыва на борту, и вынудили экипаж экстренно приземлиться в Минске вместо Вильнюса. Это было сделано для того, чтобы задержать оппозиционного блогера Протасевича, говорится в пресс-релизе Минюста. Заключение было передано в федеральный суд Нью-Йорка.

После принудительной посадки Ryanair в аэропорту Минска, помимо Романа Протасевича, задержали его подругу Софию Сапегу.

Международная организация гражданской авиации провела расследование инцидента. Там пришли к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным.