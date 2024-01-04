Стрельба в школе в штате Айова привела к "многочисленным раненым"

В средней школе города Перри, штат Айова, утром в четверг произошло нападение со стрельбой. Представитель местной полиции сообщил о многочисленных пострадавших, сообщил Reuters. Степень тяжести ранений устанавливается, точных данных о жертвах и раненых пока нет. В первых сообщениях говорилось по крайней мере об одном погибшем.

Нападавший стрелок мёртв, сообщили телеканалы CNN и NBC после первого официального брифинга представителей правоохранительных органов. О личности и мотивах стрелявшего сообщений пока нет.



По словам сотрудников ФБР, на место происшествия прибыл агент-резидент ФБР из офиса в Де-Мойне, чтобы помочь Отделу уголовных расследований штата Айова.



Представитель Министерства юстиции заявил, что генеральный прокурор проинформирован об инциденте, отмечает "Голос Америки".

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ в штате Айова, многие школьники, приехавшие уже после стрельбы, были отправлены по домам.

Школа Perry High School находится в городке Перри с населением чуть 8 тысяч человек. Перри расположен к северо-западу от столицы штата, города Де-Мойн. Школа входит в образовательную сеть местной общины, в которой обучается без малого две тысячи человек.