Суд отклонил иск главы PrimaMedia к журналистке, заявившей о насилии 

Во Владивостоке суд отклонил иск соучредителя местного медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова к журналистке Екатерине Фёдоровой, ранее обвинившей его в изнасиловании.

Истец требовал от ответчицы выплатить ему миллион рублей, а ещё полмиллиона взыскать с её подруг, распространивших рассказ журналистки об изнасиловании в соцсетях.

Фёдорова заявила через соцсети о совершённом против неё преступлении в январе 2019 года. Журналистка не стала обращаться в полицию, мотивировав это тем, что Мигунов "сможет замять любое дело".

Соучредитель PrimaMedia обвинения отверг, назвав их "вымыслом" и "манипуляцией фактами". Весной 2019 года он подал на Фёдорову в суд, который в результате обязал журналистку выплатить истцу 25 тысяч рублей, а её подруг - по пять тысяч рублей. Фёдорова подала жалобу на это решение и добилась его отмены.