Суд прекратил производство по делу в отношении Кристины Асмус

Тверской суд Москвы не стал штрафовать актрису Кристину Асмус по делу о дискредитации российской армии, производство прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщил РБК адвокат актрисы Владимир Ляховский.



Протокол на актрису составили после её поста 24 февраля, в котором Асмус опубликовала черный квадрат и антивоенную подпись, рассказал адвокат. 6 сентября состоялось первое заседание суда. Асмус в суд не пришла. Рассмотрение дела было перенесено. Актриса удалила запись. Её адвокат сказал журналистам, что если бы она действительно выступала против российской военной операции, он бы не стал её защищать.

Ранее в сентябре Тверской районный суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по делу о дискредитации российской армии. Её обвинили в создании "негативного отношения к проводимой военной операции" из-за поста в социальных сетях.

В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российской армии, суды признают таковой антивоенные выступления граждан.