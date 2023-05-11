Суд в Минске приговорил создателя мерча о протестах к 13 годам колонии

Суд в Минске приговорил к 13 годам колонии создателя магазина белорусского мерча symbal.by Павла Белоуса, сообщает "Белта". Его обвинили по четырем уголовным статьям, в том числе - в государственной измене.
Также Белоуса признали виновным в грубом нарушении порядка, причинении вреда нацбезопасности Беларуси и руководстве экстремистским формированием. По версии следствия, Белоус "под видом культурно-исторического развития распространял идеи белорусского национализма", целью которых якобы была смена государственной власти.
Помимо 13 лет заключения суд назначил Белоусу штраф в размере 18500 белорусских рублей (около 560 тысяч российских рублей по текущему курсу). Заседания проходили в закрытом режиме.
- Павла Белоуса задержали в ноябре 2021 года. Фактической причиной его преследования стал мерч с символикой белорусской оппозиции и именами политических заключенных. Перед задержанием в его магазин неоднократно приходили с проверками и требовали "устранить нарушения".
- После массовых протестов 2020 года в Беларуси, вызванных результатами президентских выборов, Лукашенко начал репрессии против несогласных. Из страны уехали не менее 13 тысяч человек.
- По состоянию на 16 января 2023 года в белорусских тюрьмах находится как минимум 1440 политических заключённых. Среди них – политики, журналисты, правозащитники и гражданские активисты.
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