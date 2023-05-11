Суд в Минске приговорил создателя мерча о протестах к 13 годам колонии

Суд в Минске приговорил к 13 годам колонии создателя магазина белорусского мерча symbal.by Павла Белоуса, сообщает "Белта". Его обвинили по четырем уголовным статьям, в том числе - в государственной измене.

Также Белоуса признали виновным в грубом нарушении порядка, причинении вреда нацбезопасности Беларуси и руководстве экстремистским формированием. По версии следствия, Белоус "под видом культурно-исторического развития распространял идеи белорусского национализма", целью которых якобы была смена государственной власти.

Помимо 13 лет заключения суд назначил Белоусу штраф в размере 18500 белорусских рублей (около 560 тысяч российских рублей по текущему курсу). Заседания проходили в закрытом режиме.