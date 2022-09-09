Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Михаила Баранова

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене россиянина Михаила Баранова.

Он заключён под стражу до 7 ноября решением Мещанского суда. Как полагает следствие, Баранов пытался выдать иностранному государства сведения, составляющие гостайну. По вменяемой статье ему грозит от 7 до 20 лет заключения. Суть дела в суде не уточнили, сославшись на то, что материалы содержат гриф "секретно". Деталей биографии подозреваемого также нет.

За лето нынешнего года в России завели как минимум шесть дел о госизмене, отмечает РБК.

30 июня был арестован доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер. 2 июля он умер в следственном изоляторе. У учёного была диагностирована четвёртая стадия рака поджелудочной железы.

В конце августа стал известно об аресте человека по имени Игорь Кондрацкий. СМИ отмечали, что его полный тёзка занимал должность советника в МИД России с 1992 по 2010 год, а в интернете можно найти копию диссертации человека с таким именем – на тему о нераспространении ядерного оружия в Южной Азии.