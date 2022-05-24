Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Против него было возбуждено дело о распространении ложной информации про российскую армию.
О заочном аресте сообщается на сайте суда. Наки находится за границей.
Новость дополняется
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки. Против него было возбуждено дело о распространении ложной информации про российскую армию.
О заочном аресте сообщается на сайте суда. Наки находится за границей.
Новость дополняется
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