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Суд в Приморье отменил решение о принудительном лечении шамана Габышева

Александр Габышев перед заседанием суда, 26 июля, Якутск

Приморский краевой суд отменил решение о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице специального типа в Уссурийске.

Адвокат Алексей Прянишников сообщил Сибирь.Реалии, что краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление районного суда о продлении принудительного лечения Габышева. Дело направлено на новое рассмотрение.

Представитель органа опеки и попечительства министерства труда и социальной политики Приморского края, участвовавшая в заседании, поддержала позицию защиты о том, что необходимо назначать судебную психолого-психиатрическую экспертизу, так как в деле присутствуют два противоречивых заключения врачебных комиссий, добавил Прянишников.

По его словам, прокурор "как обычно" не нашел каких-либо нарушений закона при вынесении решения судом первой инстанции, он был против отмены решения Уссурийского районного суда.

1 августа Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Ранее врачебная комиссия решила перевести его в стационар общего типа, но спустя полмесяца новая комиссия заявила об ухудшении состояния Габышева.

  • Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в пеший поход в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля. По пути к нему присоединялись к сторонники, он провёл несколько уличных встреч. Шамана задержал спецназ через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
  • Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, суд приговорил его к принудительному лечению. Перед вторым запланированным походом на Москву он был принудительно госпитализирован. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии, в операции участвовали 50 человек.
  • Международная правозащитная организация Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала освободить его. Его принудительное лечение в организации назвали карательной психиатрией. Отмечается, что у граждан есть право на исповедание традиционных религий.
  • Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводят пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил Габышева в списки политзаключенных.

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