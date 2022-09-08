Приморский краевой суд отменил решение о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице специального типа в Уссурийске.

Адвокат Алексей Прянишников сообщил Сибирь.Реалии, что краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление районного суда о продлении принудительного лечения Габышева. Дело направлено на новое рассмотрение.

Представитель органа опеки и попечительства министерства труда и социальной политики Приморского края, участвовавшая в заседании, поддержала позицию защиты о том, что необходимо назначать судебную психолого-психиатрическую экспертизу, так как в деле присутствуют два противоречивых заключения врачебных комиссий, добавил Прянишников.

По его словам, прокурор "как обычно" не нашел каких-либо нарушений закона при вынесении решения судом первой инстанции, он был против отмены решения Уссурийского районного суда.

1 августа Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Ранее врачебная комиссия решила перевести его в стационар общего типа, но спустя полмесяца новая комиссия заявила об ухудшении состояния Габышева.