Трое спасателей погибли в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Трое горноспасателей, пропавших в ходе операции в кузбасской шахте "Листвяжная", погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Ранее стало известно, что звено спасателей, которое предположительно состоит из четырех-пяти человек, перестало выходить на связь. У них были с собой кислородные баллоны на четыре часа, пишет телеграм-канал Mash Siberia. На поиски спасательной бригады отправили 14 звеньев. О судьбе остальных пропавших ничего не известно.

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошел пожар. Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара стало возгорание угольной пыли, взрыва не было. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.

В результате пожара погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 человек пострадали, десятки людей остаются в шахте.

На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уточнил, что в шахте остаются 46 человек, в больницы обратились 49 пострадавших, госпитализировано 38 человек. Спасательная операция была приостановлена из-за угрозы взрыва. В региональном управлении МЧС сообщили Znak.com, что в шахте зафиксирована опасная концентрация метана и окиси углерода.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.