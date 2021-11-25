Трое спасателей погибли в шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Трое горноспасателей, пропавших в ходе операции в кузбасской шахте "Листвяжная", погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.
Ранее стало известно, что звено спасателей, которое предположительно состоит из четырех-пяти человек, перестало выходить на связь. У них были с собой кислородные баллоны на четыре часа, пишет телеграм-канал Mash Siberia. На поиски спасательной бригады отправили 14 звеньев. О судьбе остальных пропавших ничего не известно.
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошел пожар. Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара стало возгорание угольной пыли, взрыва не было. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.
В результате пожара погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 человек пострадали, десятки людей остаются в шахте.
На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, 239 были подняты на поверхность. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уточнил, что в шахте остаются 46 человек, в больницы обратились 49 пострадавших, госпитализировано 38 человек. Спасательная операция была приостановлена из-за угрозы взрыва. В региональном управлении МЧС сообщили Znak.com, что в шахте зафиксирована опасная концентрация метана и окиси углерода.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- В 2021 году проверка регионального управления Ростехнадзора выявила почти 140 нарушений в организации работы шахты "Листвяжная". Нарушения были выявлены в системах вентиляции и раннего реагирования на пожары, сообщает ТАСС.
- Как пишет Сибирь.Реалии, в 2020 году на шахте "Листвяжная" Ростехнадзор выявил 18 серьезных нарушений промышленной безопасности (в том числе отсутствие на шахте непрерывного автоматического контроля газового пылевого режима - по одной из версий, именно возгорание пыли привело к взрыву и пожару). Однако после надзорный орган не проверял исполнение предписаний. Также при проверке выяснилось, что в некоторых местах шахта не была оборудована средствами пожаротушения, а время срабатывания датчика контроля метана почти в два раза превышает норму.
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