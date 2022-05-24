Тюменца обвинили в фейках об армии и реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма и дискредитации российской армии против жителя Тюмени. Об этом сообщает сайт регионального управления ведомства.
По данным следствия, 11 апреля 23-летний тюменец опубликовал в социальных сетях пост, в котором "под видом достоверных сообщений" содержались "ложные высказывания о действиях Вооруженных сил России". Подробности ведомство не приводит.
Кроме того, обвиняемый разместил на сайте "Бессмертного полка" заявку на участие в публичной трансляции в честь 9 мая с фотографией "нацистского преступника". Уточняется, что обвиняемый признал вину, его отправили в СИЗО.
Телеграм-канал "Осторожно, новости" без указания источника информации пишет, что по делу о реабилитации нацизма проходит 23-летний программист Эдуард Щербаков. Он якобы загрузил на сайт "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера.
- 4 марта, через 10 дней после начала военной агрессии в Украине, Госдума единогласно и сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Новая статья уголовного кодекса предусматривает от трёх до 15 лет лишения свободы.
- В административном кодексе появилась статья о "дискредитации Вооруженных сил РФ". С 4 марта российские суды рассмотрели более двух тысяч подобных дел.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.