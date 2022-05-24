Тюменца обвинили в фейках об армии и реабилитации нацизма

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма и дискредитации российской армии против жителя Тюмени. Об этом сообщает сайт регионального управления ведомства.

По данным следствия, 11 апреля 23-летний тюменец опубликовал в социальных сетях пост, в котором "под видом достоверных сообщений" содержались "ложные высказывания о действиях Вооруженных сил России". Подробности ведомство не приводит.

Кроме того, обвиняемый разместил на сайте "Бессмертного полка" заявку на участие в публичной трансляции в честь 9 мая с фотографией "нацистского преступника". Уточняется, что обвиняемый признал вину, его отправили в СИЗО.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" без указания источника информации пишет, что по делу о реабилитации нацизма проходит 23-летний программист Эдуард Щербаков. Он якобы загрузил на сайт "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера.