Украина и Польша сообщили о прибытии в Беларусь вагнеровцев

Украинские и польские официальные лица сообщили о прибытии в Беларусь из России наёмников частной военной компании "Вагнер". Об этом в воскресенье пишет Reuters со ссылкой на поступившую днём ранее информацию от пресс-секретаря украинской пограничной службы Андрея Демченко.

"Вагнер в Беларуси", – написал Демченко в телеграм-канале, отметив, что в стране наблюдается перемещение "отдельных групп" из России.

Некоторые члены это ЧВК находятся в Беларуси, по меньшей мере, со вторника, рассказали Reuters два источника, близкие к вагнеровцам.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава также располагает подтверждением присутствия наёмников "Вагнер" в Беларуси. "В настоящее время их может быть несколько сотен", – написал Жарин в твиттере. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.

Белорусское Минобороны в пятницу на этой неделе сообщило о прибытии наёмников ЧВК "Вагнер" в Могилёвскую область. Они, по данным ведомства, находятся на полигоне рядом с Осиповичами и проводят тренировки военнослужащих местных сил территориальной обороны.

В свою очередь, проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности, сообщал на этой неделе о прибытии в Беларусь крупной колонны ЧВК "Вагнер". "По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" (микровтобусы - РС) и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси", – приводит содержание поста "Настоящее время". Аналитики проекта сделали вывод, что колонна ЧВК "Вагнер" движется в палаточный лагерь в деревне Цель, в Осиповичском районе Могилёвской области.

Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами, возле деревни Цель. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.