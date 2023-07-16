Украина и Польша сообщили о прибытии в Беларусь вагнеровцев

Украинские и польские официальные лица сообщили о прибытии в Беларусь из России наёмников частной военной компании "Вагнер". Об этом в воскресенье пишет Reuters со ссылкой на поступившую днём ранее информацию от пресс-секретаря украинской пограничной службы Андрея Демченко.
"Вагнер в Беларуси", – написал Демченко в телеграм-канале, отметив, что в стране наблюдается перемещение "отдельных групп" из России.
Некоторые члены это ЧВК находятся в Беларуси, по меньшей мере, со вторника, рассказали Reuters два источника, близкие к вагнеровцам.
Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава также располагает подтверждением присутствия наёмников "Вагнер" в Беларуси. "В настоящее время их может быть несколько сотен", – написал Жарин в твиттере. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.
Белорусское Минобороны в пятницу на этой неделе сообщило о прибытии наёмников ЧВК "Вагнер" в Могилёвскую область. Они, по данным ведомства, находятся на полигоне рядом с Осиповичами и проводят тренировки военнослужащих местных сил территориальной обороны.
В свою очередь, проект "Беларускі Гаюн", который занимается мониторингом военной активности, сообщал на этой неделе о прибытии в Беларусь крупной колонны ЧВК "Вагнер". "По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" (микровтобусы - РС) и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси", – приводит содержание поста "Настоящее время". Аналитики проекта сделали вывод, что колонна ЧВК "Вагнер" движется в палаточный лагерь в деревне Цель, в Осиповичском районе Могилёвской области.
Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами, возле деревни Цель. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.
- Перемещение ЧВК "Вагнер" в Беларусь был частью соглашения, которое положило конец попытке мятежа, предпринятой этой группировкой в июне, говорил президент России Владимир Путин. Основатель ЧВК Евгений Пригожин не появлялся на публике с 24 июня.
- В недавнем разговоре с "Коммерсантом" президент России сообщил, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует. При этом вскоре после мятежа Пригожина Путин заявлял, что государство полностью финансировало группу, заплатив за год 86 миллиардов рублей.
- Режим белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко считается одним из основных союзников России, которая ведёт войну против Украины. Не отправляя на войну непосредственно белорусские войска, Лукашенко позволил Москве использовать белорусскую территорию для начала полномасштабного вторжения. С тех пор Минск также позволил разместить в стране российское ядерное оружие.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.