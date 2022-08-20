Украина разрешит военнообязанным покидать страну на неделю

Правительство Украины с 1 сентября разрешит выезжать за границу на семь дней военнообязанным мужчинам – представителям компаний, экспортирующих свою продукцию. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Выезжать позволят мужчинам с заработной платой свыше 20 тысяч гривен (около 540 долларов) и без задолженностей по налогам и сборам. Выехать за пределы Украины смогут только 10 процентов штатной численности компании, но не больше 10 работников.

Компания будет вносить за сотрудника 200 тысяч гривен залога на свой счет в "Ощадбанке", которые вернут после возвращения работника из-за границы. В случае нарушения деньги перечислят на нужды Минобороны, а предприятие не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников.

Свириденко назвала принятые меры важным шагом, необходимым для бизнеса – так украинские работники смогут участвовать в международных мероприятиях и подписывать контракты.

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