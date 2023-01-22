Умер диссидент советских времён Владимир Пореш

Умер диссидент советских времён, участник действовавшего в СССР в 1970-е годы подпольного Христианского семинара Владимир Пореш. Об этом сообщил в фейсбуке литературовед Григорий Беневич.

Пореш родился в Ленинграде в 1949 году. В 1974 стал участником организованного Александром Огородниковым Христианского семинара по проблемам религиозного возрождения в России, участники которого изучали богословие и христианскую философию. С 1976 года Пореш участвовал в издании в самиздате журнала "Община", в котором публиковались тексты и на актуальные общественно-политические темы, в том числе сведения о преследованиях верующих советскими властями.

КГБ преследовал участников семинара. В 1979 году Пореш был арестован и в 1980 осуждён судом в Ленинграде к 5 годам лишения свободы и ссылке по статье об антисоветской агитации и пропаганде. "Отчёт самиздата о процессе, дошедший до Запада, свидетельствует о глубине христианских чувств Пореша, о его смирении и самоотверженности и о глубоко духовном отношении Пореша и его друзей к суду и заключению", - пишет Беневич.

В 1986 году Пореш был освобождён, впоследствии реабилитирован. Был председателем Дома прав человека в Петербурге, преподавал в Институте философии и богословия.