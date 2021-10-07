В Беларуси на сотрудников Tut.by завели ещё одно уголовное дело

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о разжигании вражды или розни в отношении должностных лиц и сотрудников издания Tut.by. Наказание по вменяемой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сколько человек проходит по делу и о ком именно идёт речь, не уточняется. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию.

Сайт крупнейшего белорусского новостного издания Tut.by был одним из самых популярных и посещаемых в Беларуси. Он активно освещал акции протеста в стране в прошлом году, но не был прямо связан с какой-либо политической силой. В мае нынешнего года сайт был заблокирован, а против руководства портала, журналистов и других сотрудников Tut.by возбудили уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего под арест были отправлены 15 человек. 11 из них остаются под арестом до сих пор.



В июле бывшие члены команды Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io, редакция которого находится в Киеве. Спустя месяц суд в Минске признал сайты Tut.by и Zerkalo.io экстремистскими. Теперь за публикацию или репост информации с ресурсов портала, включая все социальные сети, предусмотрено наказание вплоть до ареста.