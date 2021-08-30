В Беларуси закрыли уголовное дело против двух сотрудников PandaDoc

Генпрокуратура Беларуси прекратила производство по уголовному делу о мошенничестве в отношении двух сотрудников IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова.

В опубликованном в понедельник сообщении ведомства утверждается, что оба обвиняемых в ходе предварительного следствия признали вину в полном объёме, дали показания об обстоятельствах преступления, а также возместили причинённый ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию на сумму, эквивалентную 30,5 тысячам долларов (свыше 77 тысяч белорусских рублей).

Рабцевича и Кувшинова обвиняли в изготовлении и представлении в налоговые органы "необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации услуг". Заявление, как утверждается, содержало ложные сведения о сделках, и более 38 тысяч белорусских рублей было возвращено на счет PandaDoc, сотрудники которой "завладели ими и распорядились по своему усмотрению".

В середине августа прошлого года, после начала в Беларуси массовых акций против фальсификаций на президентских выборах, сооснователь PandaDoc, переехавший из Беларуси в Соединённые Штаты Микита Микадо, поддержал протестующих и предложил помощь силовикам, которые уволились сами или были уволены.

В начале сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. Были арестованы четыре сотрудника. Бухгалтера Юлию Шардыко, директора минского офиса Дмитрия Рабцевича, менеджеров Виктора Кувшинова и Владислава Михолапа обвинили в хищении бюджетных средств. Им грозило от трех до десяти лет лишения свободы, отмечает "Немецкая волна".

В середине октября Рабцевича, Шардыко и Михолапа отпустили под подписку о невыезде. 20 августа этого года вышел из СИЗО последний из четырех арестованных Виктор Кувшинов.

24 августа стало известно, что дело против PandaDoc прекращено. Об этом, как пишет "Новая газета", сообщалось со ссылкой на издание dev.by. В PandaDoc тогда заявили, что "пока не знают точно" о снятии всех ограничений с обвиняемых по делу. В Следственном комитете изданию получить комментариев не удалось.