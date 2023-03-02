В Белгородской области волонтёр сдал полиции журналиста "Дождя"

В пограничном с Украиной районе Белгородской области полиция задержала оператора телеканала "Дождь" Ардена Аркмана после звонка в правоохранительные органы сопровождавшего его волонтёра .

Основанием для задержания стало отсутствие специального пропуска от пограничного управления ФСБ для въезда в приграничную зону.

В то же время "Дождь" отмечает, что ранее Аркману выписали пропуск для въезда в приграничную зону Белгородской области, но он так и не смог его получить. Журналист подавал заявку онлайн, но когда в Белгороде пришёл забрать пропуск, ему сказали, что отправили документ по месту прописки.

Согласно репортажу телеканала, волонтёр Евгений Бакало, занимающийся помощью беженцам из Украины, пообещал помочь журналисту. Он привёз Аркмана в центр приграничного села. Там волонтёр вышел из машины, чтобы сделать звонок. Бакало сообщил, что везёт корреспондента "вражеского СМИ" и договорился, чтобы полицейские остановили их автомобиль и "покошмарили" журналиста. На Бакало был включён петличный микрофон, и Аркман слышал этот разговор.

Вскоре приехала полиция. Оператора "Дождя" вместе с волонтёром доставили на пограничный пункт. Бакало отпустили, а от Аркмана потребовали удалить весь отснятый материал, мотивируя это тем, что "засечная линия" (оборонительные сооружения в Белгородской области, которые начали строить осенью прошлого года), которую среди прочего снимал журналист, является военным объектом. Пограничники забрали у Аркмана всю технику, а его самого продержали три часа в комнате, где сидел охранник с направленным на журналиста автоматом.

В октябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о строительства оборонительных сооружений которые назвал "засечной линией".

В феврале 2023 года стало известно, что на строительство этих сооружений было потрачено около десяти миллиардов рублей.