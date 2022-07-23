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В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

Утром в субботу, 23 июля, в украинских городах снова прозвучали взрывы.

В Харькове и Запорожье звучит уже вторая за сегодня воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких сильных ударах по центральным районам города. Известно об одном пострадавшем. На местах работают спасатели.

Около 4:30 утра взрывы прогремели в Николаеве, "преимущественно в одном районе". По сообщению мэра города Александра Сенкевича, жертв нет.

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