В Иркутске сына экс-губернатора осудили на 9 лет колонии

Кировский районный суд Иркутска приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима депутата заксобрания от КПРФ и сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Суд признал его виновным в мошенничестве при замене лифтов при капремонте домов в регионе. Об этом сообщило издание "ИрСити" из зала суда.

Ранее прокуратура Иркутской области запрашивала для него 10 лет колонии. Всего в деле пятеро подозреваемых: Левченко, Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. Им выдвинуты обвинения по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "ограничение конкуренции".

В октябре 2020 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента Владимира Путина обратить внимание на разбирательство вокруг дела Андрея Левченко, которое Зюганов назвал "надуманным". По словам Зюганова, Путин "среагировал" на просьбу. В чём заключалась эта реакция - неясно.

Сам Андрей Левченко отрицал свою вину и называл преследование политическим. В июле 2021 года защита Левченко подала жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.