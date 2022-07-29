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В Иркутске сына экс-губернатора осудили на 9 лет колонии

Кировский районный суд Иркутска приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима депутата заксобрания от КПРФ и сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Суд признал его виновным в мошенничестве при замене лифтов при капремонте домов в регионе. Об этом сообщило издание "ИрСити" из зала суда.

Ранее прокуратура Иркутской области запрашивала для него 10 лет колонии. Всего в деле пятеро подозреваемых: Левченко, Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. Им выдвинуты обвинения по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "ограничение конкуренции".

В октябре 2020 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента Владимира Путина обратить внимание на разбирательство вокруг дела Андрея Левченко, которое Зюганов назвал "надуманным". По словам Зюганова, Путин "среагировал" на просьбу. В чём заключалась эта реакция - неясно.

Сам Андрей Левченко отрицал свою вину и называл преследование политическим. В июле 2021 года защита Левченко подала жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

  • 28 сентября 2020 года Андрея Левченко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в феврале 2019 года было заведено уголовное дело о хищении средств у регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору компании "Звезда" Олегу Хамуляку. Ему и Левченко инкриминируют мошенничество при выполнении контрактов на ремонт и замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт. Ущерб для бюджета следствие оценило в 185 миллионов рублей.
  • Андрей Левченко избрался в Заксобрание Иркутской области в 2018 году от КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Он возглавляет партийную фракцию Заксобрания. В 2016-2018 годах также был депутатом Заксобрания. С 2011 года он работает генеральным директором компании "Стальконструкция".
  • Его отец Сергей Левченко – член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы. В октябре 2015 года был избран на пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. Позже он заявил СМИ о том, что был вынужден написать заявление об уходе "под давлением", напоминает Сибирь.Реалии.

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