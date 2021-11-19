В Кабардино-Балкарии разработали робота-черепаху для разгона толпы

Учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного робота-"черепахи" для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспатента. Утверждается, что робот будет вооружен электрошокером, сеткомётами и быстротвердеющей пеной.

РИА Новости публикует изображение робота. Согласно представленным авторами данным, в высоту он будет примерно по пояс взрослому человеку. Предусматривается две модификации комплекса: быстроходный (50-60 километров в час) "робот-оперативник" и "роботы-щитоносцы", предназначенные для установки заграждений.

Как пишет РИА Новости, предполагается, что во время беспорядков роботы будут сначала предлагать "через громкую связь прекратить противоправные действия", а при неподчинении "робот настигает беглеца и накидывает на него ловчую сеть/накрывает его зарядом быстротвердеющей пены".

В Росгвардии заявили, что не заказывали эту разработку и не намерены ею пользоваться.

В последние годы регулярно сообщается о поставках войскам Росгвардии новейшей техники для борьбы с массовыми протестами, в её числе комплексы "Стена" для защиты бойцов ОМОНа от людской толпы и броневики "Каратель". Случаев применения этой техники против людей на данный момент практически не зафиксировано, массовые акции протеста Росгвардия и полиция как правило разгоняют, используя физическую силу и дубинки.