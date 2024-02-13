В Калининграде прошли пикеты в защиту Канта

В Калининграде прошли одиночные пикеты в защиту немецкого философа Иммануила Канта, которого губернатор области обвинил в начале войны в Украине.

Горожане вышли к памятнику исследователям космоса с плакатом и 3D-хэштегами "Кант – наш! Нет ксенофобии и вандализму". Активисты написали, что если теперь начнутся репрессии против пикетчиков, то "общество нашего края должно потребовать отставку Алиханова всеми возможными способами".

На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на съезде политологов, обвинил Канта в начале войны в Украине (и Первой мировой войны тоже).

"Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине", – сказал Алиханов.

Кант родился, работал и умер в Кёнигсберге. В 1945 году город передали СССР, а в 1946 году переименовали в Калининград.