В Казахстане при взрыве в шахте погибли более 20 человек

В Казахстане из-за аварии на шахте имени Костенко погибли 22 человека, сообщила администрация Карагандинской области.

По предварительной информации компании "АрселорМиттал Темиртау", которой принадлежит шахта, причиной аварии стал взрыв метана в лаве.

По информации властей, в момент аварии в шахте находились 252 горняка. По состоянию на 14:00 по местному времени наружу поднялись 206 человек, 18 из них потребовалась медицинская помощь. Поиски 24 шахтёров продолжаются.

По факту взрыва начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. 29 октября объявлен в Казахстане Днём траура.