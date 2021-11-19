В колониях Саратовской области отключили камеры видеонаблюдения

УФСИН по Саратовской области отключила камеры видеонаблюдения в колониях, сообщает проект Gulagu.net.

Правозащитники заявили, что до отключения камер у них была возможность наблюдать за происходящим в колониях. "Мы в режиме онлайн наблюдали за происходящим в учреждениях УФСИН по Саратовской области и видели, что там делала эта "комиссия ФСИН". И вот теперь они вырубили камеры видеонаблюдения и хотят массово избить тех, кто подавал заявления о пытках, пресс-хатах и насилии в ОТБ-1 и СИЗО-1", – говорится в телеграм-канале проекта.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, который администрировал сети ФСИН, когда находился в заключении. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации части архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку. Вскоре после публикации видео с пытками в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области ФСИН сообщила о начале проверки.