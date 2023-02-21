В Мексике бывший министр Гарсиа Луна обвинен в наркоторговле

Бывший министр общественной безопасности в правительстве Мексики был обвинён в США в причастности к торговле наркотиками. Хенаро Гарсия Лула обвиняется в получении миллионов долларов от крупнейшей мексиканской преступной группировки, наркокартеля "Синалоа". Как сообщила "Би-би-си" Гарсия Луна не признал себя виновным. 54-летнему Луле грозит лишение свободы на срок до 10 лет тюрьмы.
Он был арестован в штате Техас в 2019 году. Вердикт был вынесен после четырехнедельного судебного разбирательства и трехдневного обсуждения присяжными в окружном суде США в Бруклине, штат Нью-Йорк.
Сторона обвинения заявила, что бывший глава мексиканского аналога ФБР США принимал миллионы долларов в чемоданах, доставляемых членами наркокартеля "Синалоа" во главе с Хоакино "Эль Чапо" Гусманом.
Гарсиа Лула, переехавший в США после завершения своего министерского мандата - самое высокопоставленный мексиканский деятель, когда-либо судимый на территории США.
- Живущий в Мексике британский писатель Иоан Грилло, эксперт в области мексиканского криминального подполья, рассказал Би-би-си, что вынесенный обвинительный вердикт окажет большое влияние на борьбу с коррупцией и организованной преступностью, которую ведут правительства США и Мексики.
- Гарсиа Лула занимал руководящий министерский пост в годы правления президента Фелипе Кальдерона между 2006 и 2012 годами. Ранее, с 2001 по 2006 он возглавлял Федеральное агентство расследований.
- Бывший министр, прослывший "лидером борьбы с накробизнесом", как оказалось позднее, делился с картелем "Синалоа" сведениями о конкурентах и предупреждал наркоторговцев о запланированных против них спецоперациях.
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