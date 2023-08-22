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В Милане в возрасте 80 лет скончался итальянский певец Тото Кутуньо

Тото Кутуньо во время концерта в Киеве, 27 ноября 2017

Итальянский певец и поэт-песенник Тото Кутуньо, знаменитый далеко за пределами своей страны, особенно хитом “L’Italiano”, скончался 22 августа в возрасте 80 лет, сообщил итальянскому агентству ANSA его менеджер Данило Манкузо. Кутуньо умер в больнице Сан-Рафаэле в Милане, после долгой болезни.

Как пишет Би-би-си, музыке его научил отец, служивший на флоте и сам игравший в военном оркестре на трубе. Тото начинал с барабана, затем играл на ударных и освоил аккордеон, однако до фортепиано так и не дошел из-за дороговизны.

Тото начал участвовать в музыкальных конкурсах с 13 лет, а вскоре сам взялся создавать собственные группы. В 1965 году он организовал группу Toto ei Tati, в которой был ударником. Его способности были замечены, и он получил контракт с крупной звукозаписывающей компанией Carosello Records.

Первый настоящий успех пришел к Тото Кутуньо в 1977 году с песней Donna Mia, написанной совместно с Майком Бонджорно.

Тогда же Кутуньо пишет много песен для знаменитостей как Джонни Холлидэй и Далида. А его песня Soli в исполнении Адриано Челентано много месяцев не покидала вершины хит-парада.

В 2019 году украинские депутаты потребовали запретить ему въезд в страну из-за пророссийских симпатий певца. Это требование выполнено не было.

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