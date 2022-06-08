В Москве автомобиль Сергея Миронова сбил человека на пешеходном переходе 

В центре Москвы служебный автомобиль руководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова сбил на пешеходном переходе курьера - доставщика еды. Сам Миронов в этот момент находился в машине. По его словам, ДТП он не видел, поскольку во время поездок "всегда работает с документами".

"Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что доставщик еды жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других", - прокомментировал аварию Миронов, добавив, что кто в ней виноват - установит дорожная полиция.

При этом очевидцы сообщают, что после наезда на курьера водитель машины Миронова снял с неё мигалку и попытался быстро скрутить номера, но не успел: один из очевидцев успел их сфотографировать.

Сообщается также, что пострадавший в ДТП доставлен в больницу.