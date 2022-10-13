В Москве планируют собирать видео с камер из регионов для поиска граждан

Мэрия Москвы планирует доработать свой дата-центр для системы распознавания лиц, чтобы другие регионы России могли загружать в него записи со своих уличных камер видеонаблюдения. Это следует из госконтракта, опубликованного департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, с которым ознакомился "Коммерсантъ".

"Ни у одного субъекта нет ни денег, ни достаточно крупного дата-центра для хранения видео, ни централизованного решения для видеоаналитики, а у Москвы всё это есть", – пояснил источник "Ъ", близкий к ДИТ. Генконструктор столичной системы видеонаблюдения Оксана Якимюк добавила, что технически возможно реализовать и обратный обмен данными – из Москвы в регионы.

Один из собеседников "Ъ" отметил, что у правоохранительных органов растёт интерес к технологиям поиска из-за "сложной политической ситуации и хода военных действий в Украине". Другой эксперт подчеркнул, что видео с региональных камер можно использовать для поиска не только террористов, но и граждан, уклоняющихся от мобилизации, – при наличии необходимых на то разрешений.

Согласно опубликованным документам, сумма контракта по доработке дата-центра составляет 43,3 миллиона рублей, работы нужно выполнить до 16 декабря 2022 года.