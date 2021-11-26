В Москве полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой

В Москве в пятницу на МКАД полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем BMW, водитель которого не остановился по их требованию и пытался скрыться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в районе 30-ого километра МКАД. В погоне за BMW участвовало не менее пяти полицейских машин. Водитель, уходя от преследования, задел несколько гражданских автомобилей, один из которых он столкнул с дороги. Как минимум одна машина полностью сгорела.

Baza сообщает, что BMW уезжала от погони даже на спущенных колёсах. По информации СМИ, после того, как иномарку удалось остановить, её водитель пытался убежать в поле, но его задержали сотрудники ДПС. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение и госпитализирован.

По информации Baza, задержанным оказался 23-летний Сергей Новиков. МВД подтвердило информацию о погоне, применении табельного оружия и ранении водителя. Ведомство сообщает, что у задержанного обнаружены "три крупных свертка с белым порошкообразным веществом". Полиция предполагает, что в них может находиться несколько килограммов наркотиков.