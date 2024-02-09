В Москве задержали блогершу, пощекотавшую на видео "Родину-мать"

В московском аэропорту задержали блогершу Алёну Агафонову, которая летом опубликовала видео, на котором "щекочет" волгоградскую "Родину-мать".

В июле 2023 года против Агафоновой возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В прокуратуре Волгоградской области сочли, что щекотка скульптуры – это "циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия". Агафонову объявили в розыск.

В Следственном комитете (СК) Волгоградской области заявили, что девушка несколько месяцев скрывалась за границей и сегодня, 9 февраля, вернулась в Россию. Сейчас ей избирается мера пресечения. По вменяемой Агафоновой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

Также региональный СК опубликовал видео с извинениями блогерши. "Обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда. И прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом по своей глупости", – говорит Агафонова на фоне двери.

Ранее блогерша уже приносила публичные извинения, заявляя, что не хотела "надругаться" над памятником или "посмеяться над историей страны", но дело не закрыли.