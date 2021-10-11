В Новосибирске задержали напавших на поклонников аниме

В Новосибирске задержаны 14 сторонников движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, запрещено в России). Их подозревают в избиении в августе этого года поклонника аниме. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на замначальника регионального управления МВД.

Группа сторонников АУЕ была задержана 5 октября. Подозреваемым от 15 до 20 лет. Их охарактеризовали как "приверженцев криминальной субкультуры и придерживающихся националистических взглядов".

Сообщается, что у задержанных изъяты бейсбольные биты, охотничьи ножи, наклейки с нацистской атрибутикой. По словам сотрудника МВД, их подозревают в избиении на Михайловской набережной Новосибирска представителей других молодежных субкультур. Трое из задержанных отправлены под стражу и домашний арест.

8 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении 17-летнего местного жителя во время нападения на группу поклонников аниме на Михайловской набережной в Новосибирске. Дело заведено по статье о хулиганстве группой лиц.

В августе этого года в Новосибирске группа неизвестных избила 17-летнего участника встречи поклонников аниме. После драки нападавшие скрылись. По словам очевидцев, пострадавший вместе с другими поклонниками японской мультипликации праздновал день рождения своего товарища. К ним подошла группа настроенных агрессивных молодых людей и стала спрашивать, как те относятся "к ЛГБТ, к правым", снимая происходящее на видео. Участники косплея попытались уйти в сторону, но нападавшие их догнали и напали с криками "Долой ЛГБТ!".

Аниме – один из видов японской мультипликации, где мультфильмы рассчитаны не на детей, а подростков и взрослую аудиторию. Поклонники аниме устраивают косплеи, переодеваясь в героев мультфильмов.