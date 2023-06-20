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В Перми на писателя завели дело о "дискредитации" из-за беседы на улице

Иллюстративное фото

В Перми 82-летнего писателя обвинили в дискредитации российской армии из-за разговора на улице. "Дискредитацию" также обнаружили в его книгах. Об этом сообщил адвокат Артём Файзулин.

По его словам, пенсионер Александр Никонов продавал свои книги в пермском парке, когда с ним разговорился молодой человек. В ходе беседы Никонов среди прочего, высказался о российском вторжении в Украину. Также, когда собеседник заявил о своём желании поучаствовать в войне, Никонов сказал, что его там могут убить, и посоветовал "послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию".

После этого собеседник вызвал полицию. В отделе на Никонова составили протокол по статье о дискредитации армии. Его книги, в которых суммарно больше 600 страниц, в протоколе назвали "литературой, направленной на дискредитацию ВС РФ".

  • Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • По подсчётам "Медиазоны", к началу июня 2023 года в России возбудили более семи тысяч дел о "дискредитации" российской армии.

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