В Перми на писателя завели дело о "дискредитации" из-за беседы на улице

В Перми 82-летнего писателя обвинили в дискредитации российской армии из-за разговора на улице. "Дискредитацию" также обнаружили в его книгах. Об этом сообщил адвокат Артём Файзулин.

По его словам, пенсионер Александр Никонов продавал свои книги в пермском парке, когда с ним разговорился молодой человек. В ходе беседы Никонов среди прочего, высказался о российском вторжении в Украину. Также, когда собеседник заявил о своём желании поучаствовать в войне, Никонов сказал, что его там могут убить, и посоветовал "послушать оппозиционеров, которые говорят правду про Россию".

После этого собеседник вызвал полицию. В отделе на Никонова составили протокол по статье о дискредитации армии. Его книги, в которых суммарно больше 600 страниц, в протоколе назвали "литературой, направленной на дискредитацию ВС РФ".