В Петербурге неизвестные сожгли автомобиль активиста

В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли автомобиль активиста Глеба Лукьянова. Он борется с вырубкой деревьев, которую ведет местная клиника "Дентал-мед" на соседней с его домом территории в поселке Стрельна. Об этом сообщила "Активатика". Полицейские предложили на полиграфе проверить: не сам ли активист сжег свою машину.

"Этой ночью мы проснулись из-за большого пламени. Горела моя машина, мы с семьей очень испугались, чтобы она не взорвалась и пожар не перекинулся на соседние дома", – рассказал Лукьянов.

На записи камер наблюдения Лукьянов увидел, что автомобиль ночью подожгли двое неизвестных. Активист вызвал полицейских и пожарных.

Активист связывает инцидент с его позицией по поводу расположенной на соседнем участке частной клиники "Дентал-Мед". Она вырубает деревья на своём участке.

Полицейские предложили Лукьянову пройти полиграф. Они хотели проверить, не сжёг ли он машину сам для привлечения внимания. Об этом рассказало издание "ОВД-Инфо" (признано в России иноагентом) со ссылкой на главу движения "Красивый Петербург" Красимира Врански.

Как сообщает Север.Реалии, клиника "Дентал-мед" в Стрельне ведёт вырубку деревьев для того, чтобы клинику было лучше видно с местной парковки. Лукьянов пожаловался на действия клиники, после этого, как он утверждает, напротив его окон стали по ночам включать яркие неоновые лампы. Активист считает, что это реакция на его протесты. Полицейские на его обращения не реагировали, пишет "Активатика".