В Петербурге вынесли первый приговор по делу о реабилитации нацизма

Суд в Санкт-Петербурге вынес первый в городе приговор по делу о реабилитации нацизма. Георгий Громада получил 300 часов обязательных работ за то, что опубликовал на сайте "Бессмертного полка" фотографию атамана Петра Краснова - начальника казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. Об этом сообщает Север.Реалии.



Громада признал вину, но отказался от дачи показаний. Его адвокат в суде заявил, что Громада учится в колледже, прошел инструктажи по безопасности в интернете и ответственности за участие в несанкционированных митингах. Также петербуржец побывал на классном часу "Моя малая Родина - Колпино" и послушал лекцию об опасности международного терроризма.

Дело Громады - одно из первых в Санкт-Петербурге возбужденных по статье о реабилитации нацизма. Свой поступок он объяснял тем, что накануне празднования 75-летия победы он увидел, как во "ВКонтакте" пользователи начали поздравлять ветеранов, говоря, что Сталин - "молодец и привел советский народ к Победе". Громаду возмутило, что "ветераны ВОВ не читают статьи в интернете, и живут плохо, а на празднование Дня Победы выделяется огромное количество денег". Поэтому он "на эмоциях и в отместку" решил разместить фотографию генерала Краснова".



После этого Следственный комитет возбудил еще как минимум шесть дел о реабилитации нацизма за размещение фотографий военных преступников и лидеров нацистской Германии на сайте "Бессмертного полка". Приговоров по ним пока нет.