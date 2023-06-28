В Петербурге задержали антивоенного активиста Илью Пилипенко

В Санкт-Петербурге полицейские задержали и доставили в отдел полиции активиста Илью Пилипенко, который участвовал в антивоенных акциях. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" .

По данным издания, сегодня утром он планировал улететь из России, но не смог из-за прихода полиции. Девушка Пилипенко рассказала, связь с ним пропала в пять часов утра. Он успел сообщить ей о визите полицейских и о том, что его везут на допрос. На горячей линии МВД ей сообщили, что Пилипенко отвезли в отдел полиции по Адмиралтейскому району.

Илью Пилипенко несколько раз штрафовали за участие в антивоенных акциях. В феврале 2022 года его оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в публичном мероприятии, повлекшем помехи движению. Как рассказала его девушка, у Пилипенко было ещё два штрафа - из-за антивоенных листовок и из-за текста для онлайн-выставки против вторжения в Украину. Суммы штрафов не называются.