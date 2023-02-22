В российский суд поступило первое дело против украинского военного

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило первое уголовное дело возбуждённое против украинского военного. Следствие обвиняет Антона Чередника по уголовным статьям о насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданским населением, убийстве, а также обучении для осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Российские следователи утверждают, что Чередник в марте 2022 года убил мирного жителя в посёлке Мирном города Мариуполя.

В Украине первым осужденным россиянином по обвинению в нарушении законов и обычаев войны стал 21-летний контрактник Вадим Шишимарин. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в посёлке Чупаховка Сумской области. Шишимарина приговорили к пожизненному сроку, но позднее апелляционный суд изменил ему наказание на 15 лет лишения свободы. Военнослужащий признал свою вину.

В августе 2022 года украинский суд приговорил российского танкиста Михаила Куликова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в обстреле жилого дома в Чернинове. Куликов также признал вину.