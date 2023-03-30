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В северных областях Украины была объявлена воздушная тревога

Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, также российские военные обстреливают Харьков с территории России. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната.

"Около десяти "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", сообщил Игнат.

В Киевской области, включая Киев, вечером 30 марта в 22:00 была объявлена воздушная тревога. Сигналы сирен прозвучали в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

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