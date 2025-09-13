Ссылки для упрощенного доступа

В Украине на фоне визита Келлога была относительно спокойная ночь

Ночь на 13 сентября в Украине прошла относительно спокойно: сообщений о массовых воздушных налётах, которые Россия осуществляет практически каждый день с использованием беспилотников и ракет, не поступало.

Вместе с тем Воздушные силы ВСУ сообщали ночью о движении нескольких БПЛА в направлении Херсонской и Николаевской областей, Запорожья, а также о пусках корректируемых авиабомб по Сумской области.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский на конференции Yalta European Strategy в Киеве, в которой принял участие в очередной раз приехавший в украинскую столицу спецпредставитель президента США Кит Келлог, сравнил Келлога с системой ПВО "Пэтриот", отметив, что во время визитов Келлога Россия воздерживается от массированных воздушных ударов по Украине.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за 13 сентября пишет, что больше всего боевых столкновений за сутки произошло на Покровском направлении – 49.

Вторжение российских дронов в Польшу
Реакция НАТО


