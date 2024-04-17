В Украине российского военного осудили на 12 лет лишения свободы

Суд в Киевской области приговорил к 12 годам лишения свободы российского военнослужащего-контрактника Радика Гукасяна по делу об убийстве мирного жителя в марте 2022 года во время оккупации Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Гукасяна признали виновным по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве по предварительному сговору группой лиц. Прокурор требовал приговорить военного к 15 годам лишения свободы. Сообщается, что в суде Гукасян признал вину и изъявил желание, чтобы его обменяли на украинского военнопленного.

Гукасян был военнослужащим 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Вооружённых сил России. По версии следствия, в марте 2022 года на дороге у села Здвижевка Бучанского района Киевской области он вместе с сослуживцами расстрелял гражданский автомобиль. В нём находился 32-летний местный житель Дмитрий Бондаренко, который погиб от полученных ранений. Российские военные закопали тело убитого в лесу.

Следствие также вменяет Гукасяну мародерство. Утверждается, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцами якобы грабил дома в селе Яблуневка Бучанского района. Награбленное он переправлял в Россию.

Гукасян попал в плен в августе 2022 года в ходе наступления ВСУ в Херсонской области. Сообщается, что он сам признался в преступлениях, а также назвал имена соучастников.