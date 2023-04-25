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В ЮАР решили выйти из МУС, который выдал ордер на арест Путина

Лидеры Китая, ЮАР и России на одной из предыдущих встреч в рамках БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил во вторник, что правящая в стране партия "Африканский национальный конгресс" приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда.

В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это означало, что Претория, которая в этом году принимает саммит БРИКС, должна была задержать Путина по прибытии на встречу, отмечает AFP.

"Да, правящая партия пришла к выводу, что выход Южной Африки из МУС станет благоразумным шагом", - сказал Рамафоса на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии.

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