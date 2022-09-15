Владелец бренда одежды передал всю прибыль своей компании на экологию

Основатель американской компании Patagonia – известного бренда одежды для активного отдыха – Ивон Шуинар объявил, что впредь вся полученная ею прибыль пойдёт на борьбу с экологическим кризисом.

"Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны – и ясно, что мы эти границы уже перешли", – объяснил своё решение 83-летний Шуинар, капитал которого оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Бизнесмен, в прошлом – альпинист, передал 98% акций своей компании в некоммерческую организацию, которая "будет использовать каждый полученный доллар для борьбы с экологическим кризисом, защиты природы и биоразнообразия, а также для поддержки процветающих сообществ". Остальные 2% акций и все полномочия по принятию решений перешли в траст, который будет контролировать миссию и ценности бренда.

Ежегодно все средства, не направленные на реинвестирование в компанию, будут распределяться между некоммерческими организациями для борьбы с экологическим кризисом. По оценкам Шуинара, эта сумма будет составлять около 100 миллионов долларов в год.