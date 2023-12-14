Владимир Путин впервые с начала войны проводит прямую линию

В Москве в Гостином дворе президент России Владимир Путин подводит "итоги года", отвечая на вопросы россиян и журналистов в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, которые в этом году объединены в одно мероприятие.

Это первое подобное мероприятие после полномасштабного вторжения российских войск в Украину и в рамках подготовки к президентским выборам в марте 2024 года. Путин уже заявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Эта прямая линия - 20-я по счёту. Приём вопросов начался 1 декабря и будет вестись вплоть до окончания трансляции "Итогов года". Накануне прямой линии общее количество обращений достигло двух миллионов, сообщает "Интерфакс".

Вчера в вечернем выпуске новостей на федеральном Первом канале вышел репортаж о подготовке к прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. На экране за спиной корреспондента вывели вопросы: "Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?", "До каких пор наша страна будет зависеть от доллара? И почему стоимость продуктов очень высокая, а качество очень низкое?", а также "Когда закончится война? Когда будет мир над головой? Когда начнутся мирные переговоры?". В одном из сообщений, попавших в кадр, война в Украине названа войной, а не "специальной военной операцией", как требуют российские власти.

Неизвестно, как эти вопросы попали на экран и будут ли их задавать Путину. В репортаже журналист никак не прокомментировал это. На сайте Первого канала кадры с вопросами удалили.

В репортаже также сообщалось, что все участники пресс-конференции (примерно 600 человек) сдали ПЦР-тесты. Кроме того, они должны пройти через специальное устройство, дезинфицирующее людей с помощью пара.

Как пишет "Московский комсомолец", дистанция между столом, за которым сидит Владимир Путин, и первым рядом в зале всего несколько метров. Рассадка в этот раз очень плотная, как до пандемии.

В этом году пресс-конференция и прямая линия проводятся в преддверии выборов президента, которые назначены на 17 марта 2024 года, однако голосование пройдёт в три дня - с 15 по 17. Президент Владимир Путин уже заявил, что будет баллотироваться на пятый срок как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о проведении собрания группы избирателей в поддержку Путина, оно пройдёт 16 декабря в Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что в этом году поступило довольно много обращений граждан с просьбой к Путину продолжить работу на посту главы государства и баллотироваться на новый срок.

Путин впервые стал президентом в 2000 году и остаётся им уже четыре срока (с перерывом на 2008–2012 годы). Баллотироваться на пятый срок ему позволяют принятые по инициативе самого Путина поправки к Конституции.

Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить президенту больше 80 процентов голосов в ходе голосования, писали "Медуза" и "Вёрстка". На выборах 2018 года его победу объявили с рекордным результатом 76,69 процента.