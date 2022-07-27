Владимир Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост генерального прокурора страны депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Его кандидатуру президент внёс на рассмотрение Верховной Рады. Это следует из базы данных украинского парламента.

Во вторник собеседники издания "Украинская правда" в окружении президента и во фракции "Слуги народа" говорили, что на должность генпрокурора будут предлагать кандидатуру Костина, хотя ранее рассматривали и другие кандидатуры.

Андрей Костин - юрист, был депутатом горсовета Одессы. С 2019 года он депутат Рады от "Слуги народа", с середины января 2020 года возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики, пишет РБК-Украина. Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией, отмечает "Украинская правда".

17 июля Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ и генпрокурора, его решение позже утвердил парламент. Комментируя решение, Зеленский сказал, что его причина - в сотнях уголовных дел о госизмене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. Как отметил президент, эти факты "порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям".