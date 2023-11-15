Во Франции выдан ордер на арест Асада — за гибель более 1000 человек

Французские судьи выдали ордер на арест президента Сирии Башара Асада, его брата Махера Асада и двух высокопоставленных сирийских чиновников в связи с применением запрещенного химического оружия против мирных жителей в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. В результате этих нападений погибло более 1000 человек. Об этом сообщило Международное французское радио (RFI).

Решение судей явилось результатом расследования двух атак с применением химического оружия в августе 2013 года. Его проводил отдел преступлений против человечности Парижского уголовного суда. Расследование было возбуждено в ответ на заявление, основанное на показаниях выживших во время нападений, поданное в марте 2021 года сирийскими гражданами — жертвами преступления.

Жалобу поддержали Сирийский архив и "Правовая инициатива открытого общества". Они, вместе с правозащитниками, присоединились к расследованию в качестве гражданских участников. В расследовании также участвовали члены Ассоциации жертв химического оружия (AVCW).

"Выдача французскими судебными органами ордеров на арест главы государства Башара Асада и его соратников представляет собой исторический прецедент — сказал адвокат Мазен Дарвиш, основатель и генеральный директор Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнения (SCM).