Вручена премия имени Политковской за смелость во время войны

Международную премию имени журналистки Анны Политковской получили глава фонда "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и акушерка из Мариуполя Татьяна Соколова.

Премию от неправительственной организации "RAW in War" ("Reach All Women in War"), названную в честь убитой в России журналистки Анны Политковской, в 2022 году вручили за смелость в борьбе против несправедливости, насилия и военных преступлений в контексте войны в Украине.

Ганнушкина – руководительница фонда "Гражданское содействие", который помогает беженцам и вынужденным переселенцам. После российского вторжения в Украину фонд оказывает помощь украинским беженцам, которые оказались на территории России, и россиянам, которые не хотят участвовать в военных действиях.

В день своего 80-летия Ганнушкина была задержана у станции московского метро. Её обвинили в участии в антивоенном митинге 27 февраля 2022 года – в день объявления президентом России Владимиром Путиным войны в Украине.

Акушерка Татьяна Соколова продолжала принимать роды в подвале мариупольского роддома, который с начала российского вторжения в Украину неоднократно подвергался обстрелам. По её словам, за полтора месяца в подвале роддома родились 27 детей.

В апреле Соколова уехала во Львов из-за ухудшившегося здоровья мужа. Сейчас она работает в благотворительном фонде "Будущее для детей", который оказывает поддержку детям Мариуполя.