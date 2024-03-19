Почему для Кремля важно было провести эти фиктивные выборы на захваченных украинских территориях? Какими могут быть последствия голосования под дулами автоматов для России?
Гости Виталия Портникова – Георгий Тука, основатель волонтерской группы «Народный тыл», бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, и Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог, заместитель руководителя Агентства моделирования ситуаций. Эфир в 20:30.
"Выборы" и оккупация
Георгий Тука и Алексей Голобуцкий о последствиях президентских выборов на оккупированных территориях Украины
Почему для Кремля важно было провести эти фиктивные выборы на захваченных украинских территориях? Какими могут быть последствия голосования под дулами автоматов для России?
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