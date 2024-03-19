"Выборы" и оккупация

Почему для Кремля важно было провести эти фиктивные выборы на захваченных украинских территориях? Какими могут быть последствия голосования под дулами автоматов для России?



Гости Виталия Портникова – Георгий Тука, основатель волонтерской группы «Народный тыл», бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, и Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог, заместитель руководителя Агентства моделирования ситуаций. Эфир в 20:30.

