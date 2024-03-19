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"Выборы" и оккупация

Херсонская область. Военнослужащий группировки войск "Днепр" во время досрочного голосования на выборах президента РФ
Херсонская область. Военнослужащий группировки войск "Днепр" во время досрочного голосования на выборах президента РФ

Георгий Тука и Алексей Голобуцкий о последствиях президентских выборов на оккупированных территориях Украины

Почему для Кремля важно было провести эти фиктивные выборы на захваченных украинских территориях? Какими могут быть последствия голосования под дулами автоматов для России?

Гости Виталия Портникова Георгий Тука, основатель волонтерской группы «Народный тыл», бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, и Алексей Голобуцкий, украинский политтехнолог, заместитель руководителя Агентства моделирования ситуаций. Эфир в 20:30.

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